Kurz nach Vollendung seines 96. Lebensjahres schloss Erich Oberländer am 17. Februar für immer seine Augen. Oberländer wurde in Schilting geboren und wuchs als drittes von vier Kindern in Kleinedling auf. Er war als Volksschul- und Hauptschullehrer in St. Gertraud sowie als Direktor der Hauptschule St. Marein tätig. Sein Fachwissen und sein Engagement für das Schulleben sind vielen ehemaligen Schülerinnen, Schülern und der Kollegenschaft bis heute noch in Erinnerung geblieben.