Die Lavanttalerin Nadine Suess (27) hat sich mit ihrem eigenen Wimpern- und Kosmetikstudio "nadinesuess" in St. Stefan kürzlich einen Traum erfüllt. "Wimpern und Augenbrauen sind meine Passion", sagt die Technische Zeichnerin, die ein zweijähriges Kolleg in Villach absolvierte. Schon während ihrer technischen Ausbildung wurde der jungen Wolfsbergerin immer mehr bewusst, dass sie sich beruflich umorientieren möchte. "Während des Kollegs lernte ich einen Bekannten kennen, der zeitgleich auch ein Café in Wolfsberg eröffnete. Dort habe ich dann zu kellnern begonnen und gemerkt, wie viel Spaß ich am Arbeiten mit Menschen habe", erzählt Suess.

Traum verwirklicht

Das Interesse am Arbeiten mit Menschen, gepaart mit der Make-up-Affinität, die Suess ohnehin schon immer hegt, bestärkten sie darin, 2021 eine Kosmetikausbildung in Graz zu absolvieren. Diese teilte sich in zwei Abschnitte: "Zuerst wurde die Einzel-Wimpern-Technik erlernt. Diese habe ich lange an Modellen geübt, bis ich mich wirklich sicher darin fühlte. Erst danach habe ich 2022 die Volumenausbildung begonnen", sagt Suess. Insgesamt bietet Suess in ihrem Studio die Methoden Lash (Wimpern) und Brow (Augenbrauen) Lifting an sowie Henna Brows. Ein Starter-Set für die Wimpern bekommt man ab 110 Euro, Auffüllen kostet 45 Euro. Ein Lash Lifting bietet Suess für 35 Euro an.

"Ein großer Traum für die Zukunft wäre noch die Ausbildung für das Permanent-Make-up. Aber jetzt bin ich erst mal richtig glücklich, dass ich kürzlich mein Studio eröffnet habe", sagt Suess.