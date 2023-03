Bis Nadja Schatz (34) eine neue Unterkunft als Piercerin findet, hat sie sich einen Raum in ihrer "Schatzkiste" geschaffen. Diese befindet sich bei ihr zu Hause – im Esperantoweg 2 in Wolfsberg. "Ich habe die Räumlichkeiten halbiert", sagt Schatz.

2020 eröffnete die 34-Jährige ihre "Schatzkiste", in der Schnullerketten und Baby-Accessoires erhältlich sind. "Voriges Jahr habe ich den Master in Kosmetik eingeschränkt auf das Piercen gemacht. Es war schon immer ein Wunsch von mir, das einmal zu machen", sagt Schatz. Gewisse Intimpiercings, wie einen "Prinz Albert" beim Mann, mache sie aber nicht. "Ansonsten steche ich so ziemlich alles", sagt Schatz. Termine können unter 0660/372 37 69 vereinbart werden. Nähere Informationen zur "NadelZeit" gibt es auch auf Facebook und Instagram oder unter nadelzeit@gmx.at.