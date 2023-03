Mit Jahresbeginn wurden die letzten Kärntner Gemeinden beim Plastik- und Metallmüll vom Bring- auf das Hol-System gestellt. Darunter auch die Stadtgemeinde Wolfsberg. Seither müssen die Bewohner ihren Plastik- und Metallmüll in gelben Säcken sammeln, die alle vier Wochen vor der Tür abgeholt werden. Ausgenommen sind Wohnhäuser, diese haben gelbe Tonnen vor der Türe stehen. Von den Müllinseln und im Recyclinghof wurden die gelben und blauen Tonnen entfernt. Wann der gelbe Sack abgeholt wird, hängt vom Wohngebiet ab – und ist auf der Homepage der Gemeinde oder in der Müll-App ersichtlich. Nachdem viele ältere Personen keinen Zugriff zum Internet haben, wurde in der Gemeinderatssitzung ein Dringlichkeitsantrag der ÖVP einstimmig angenommen, damit Haushalte künftig einen Müllkalender in Papierform erhalten.