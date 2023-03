Seit 100 Jahren versorgt das Kaufhaus Hollauf in St. Georgen die Menschen in der Ortschaft mit frischen Lebensmitteln und Produkten. Inhaberin Christina Hollauf führt den Traditionsbetrieb in dritter Generation. Für die jahrelangen Verdienste wurde Familie Hollauf nun vom Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Wolfsberg, Gerhard Oswald, sowie von Bezirksstellenleiterin Diane Tiefenbacher ein Abzeichen überreicht.