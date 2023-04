Mit 3. April übernehmen die Internisten Werner Liegl (47) und Andrea Onitsch (45) die Kassenstellen von Harald Pressl und Wolfgang Pfeiffer in Wolfsberg, die Ende Februar in Pension gegangen sind. Die Praxis in der Innenstadt und das bisherige Personal werden übernommen. "Künftig wird bei uns auch ein Herzultraschall gemacht", verraten die beiden Nachfolger. Onitsch decke zusätzlich auch noch die Rheumatologie und Gastroenterologie ab. Allgemeinmediziner Liegl besitze noch das Diplom für Ernährungsmedizin.