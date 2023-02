Über die Kronos Security GmbH am Wolfsberger Roßmarkt wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) betragen die Verbindlichkeiten rund 63.000 Euro. Aktiva sind in der Größenordnung von rund 16.000 Euro gegeben. Die Überschuldung verträgt daher 47.000 Euro. Es sind fünf Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen wurde bereits geschlossen.