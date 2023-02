Dem Wolfsberger Johann Schober wurde eine zweifache Ehre zuteil. Der scheidende Geschäftsführer der Gemeinnützigen Personalservice-Kärnten GmbH (GPS) bekam das Ehrenzeichen des Landes Kärnten durch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sowie die "Ehrennadel in Gold" der Stadt Wolfsberg" durch Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) verliehen. Der Festakt fand am GPS-Standort in Wolfsberg statt, bei dem Schober, der von allen nur "Časti" genannt wird, mit sehr persönlichen, emotionalen und teilweise gereimten Worten von seinen Freunden in den Unruhestand verabschiedet wurde.

"Ich bin eigentlich ein Anti-Orden-Typ, aber ausgezeichnet worden zu sein ist schon sehr schön und ich freue mich", sagte der 65-Jährige. Allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern dankte er herzlich. Als Motto gab er noch vor, dass alles geht, wenn man es gerne und mit Überzeugung tut –"und nicht lockerlassen". Schobers berufliche Laufbahn ist hauptsächlich durch Tätigkeiten im und um das Arbeitsmarktservice geprägt. Ehrenamtlich engagiert er sich für Mensch oder Tier als Obmann des Tierheims Wolfsberg, Mitbegründer der Lavanttaler Beschäftigungsinitiative oder als Obmann von Jugend am Werk.