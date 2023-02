Emotional wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung über die Hundefreilaufzone in der Schleifenstraße in der Nähe des Wolfsberger Hauptbahnhofes diskutiert. Der Diskussion ging der Kontrollausschussbericht voraus. "Wir werden spätestens im Sommer die 100.000-Euro-Marke knacken, die uns die Wiese seit Mitte 2019 gekostet hat", kritisierte Grünen-Mandatar Michael Hirzbauer, der von Stadtrat Jürgen Jöbstl (SPÖ) eine Aufschlüsselung der Kosten anforderte. Mit der Jahrespacht, die von anfänglich 12.300 Euro indexbedingt mittlerweile auf bald 14.000 Euro pro Jahr angestiegen ist, jährlichen Kosten von rund 6000 Euro für die Mäharbeiten und Instandhaltungen sowie bislang über 10.000 Euro für die Zaunerrichtung und Erneuerung und sonstigen Investitionen liegen die Kosten mittlerweile bei knapp 87.000 Euro.