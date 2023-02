Der Transportunternehmer Rupert Riepl (89) ist am 18. Februar im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen. Riepl ist am 11. September 1933 in Lippitzbach bei Ruden geboren und wuchs während des Zweiten Weltkrieges auf. In den späten 1930er-Jahren entschieden sich seine Eltern Jakob und Maria Riepl, die das gleichnamige Transportunternehmen in Griffen gründeten, für einen Umzug samt Unternehmen nach Frantschach-St. Gertraud. Parallel dazu führten sie den Werksgasthof Hallerwirt.