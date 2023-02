Es ist das dritte Mal, dass Ex-Box-Europameister Joe "Tiger" Pachler Gast bei der "Barbara Karlich Show" ist. "Sie mag mich anscheinend", sagt der 73-Jährige mit einem Lächeln. In den 1990er-Jahren traf Pachler das erste Mal auf die Moderatorin. Damals war das Thema für ihn ein "härterer Kampf". "Es ging darum, dass Männer jammern und Frauen handeln. Am Ende erhielt ich aber Standing Ovations", erinnert sich Pachler. Die Erinnerung an seinen zweiten TV-Auftritt ist etwas verschwommen.