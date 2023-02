"Wir sind froh hier zu leben", erzählt Nadiia (36), die mit ihren Söhnen Mikhailo (8) und Matvii (5) und ihrer Bekannten Tetiana (34) samt Tochter Mariia (7) seit einem Jahr in Bad St. Leonhard unter einem Dach lebt. Eigentlich kommen die beiden Familien aus Kiew in der Ukraine. Doch dann brach 2022 der Krieg aus und sie flohen. Nach mehreren Stationen sind sie im März 2022 im Lavanttal angekommen. Ihre Männer sind nach wie vor im Kriegsgebiet. "Wenn sich die Situation verschlimmert, müssen sie an die Front", erklären die beiden Frauen und weiter: "Wir hatten viele Zukunftsträume in unserem Heimatland. Der Krieg hat diese zerstört."