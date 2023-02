Der gemeinnützige Verein "Herzenskinder" setzt sich für schwerkranke Kinder und deren Familien ein. Gegründet wurde dieser von der Wolfsbergerin Claudia Polesnig. Die 39-Jährige weiß selbst, wie es ist, die Diagnose Krebs zu erhalten. Einige Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapien musste sie wegen ihres Gehirntumors seither über sich ergehen lassen.

"Ich wollte etwas zurückgeben, als Dank, dass ich noch immer hier sitzen darf", erzählt sie bei ihrem TV-Auftritt im ORF-"Studio 2". 2015 erhielt Polesnig die schwere Diagnose. "Ich war alleinerziehend und mein erster Gedanke war nur: Ich darf nicht sterben, was passiert mit meinen Kindern", erzählt die Sängerin mit einer unglaublichen Kraft im TV-Interview.

Familie spendete Kraft

Kraft schöpfte sie in dieser schweren Zeit vor allem von ihren Eltern, ihrer Schwester sowie ihren beiden Kindern. Nicolas und Elena Sophie begleiteten ihre Mutter auch beim TV-Auftritt. Die drei Musiker stehen hin und wieder auch gemeinsam auf der Bühne – dank ihrer Mutter sind die Geschwister sehr musikalisch aufgewachsen. Claudia Polesnig, die bereits mit zwölf Jahren auf der Bühne stand, war bereits dreimal unter ihrem Künstlernamen "Claudia Fuchs" bei der Starnacht am Wörthersee dabei.

Am 4. März organisiert der Verein "Herzenskinder" einen Benefizball. Am Sonntag, dem 5. März wird ein Familienfest abgehalten. Beide Veranstaltungen finden in der "Artbox" in Frantschach-St. Gertraud statt.

Das ganze Interview können Sie hier nachsehen: