Mit dem "Saustalldilemma" startet die Theatergruppe St. Margarethen in die neue Spielsaison. Seit der ersten Stunde dabei ist Gründungsobmann, Regisseur und Hauptdarsteller Peter Rutrecht. In der Vorstellung am 4. März steht er zum 200. Mal auf der Bühne im Hotel-Gasthaus Stoff. Er hat somit bis dato keine einzige Vorstellung versäumt. "Als ich 15 Jahre alt war, bin ich über die Landjugend St. Margarethen zum Theaterspielen gekommen. Früher war es üblich, dass bei der Landjugend Theater gespielt wird", erinnert sich Rutrecht zurück. 1981 gab es mit dem Stück "Die tolle Schwiegermutter" die erste Aufführung, damals noch unter dem Dach der Landjugend. Als die Ortsgruppe aufgelöst wurde, gründete sich die Theatergruppe St. Margarethen als eigener Verein.