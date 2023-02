Karl Oberländer wird das von ihm gegründete Fahrradfachgeschäft, das 28 Jahre lang seinen Standort in Maria Rojach hatte, an seinen Sohn Daniel Oberländer (35) übergeben. Der Jungunternehmer siedelt an einen neuen Standort und eröffnet diesen am 28. Februar mit Gattin Lisa. Der Spatenstich für das neue erbaute Gebäude erfolgte im Juli 2022. Rund 1,5 Millionen Euro flossen in das Projekt. "Wir freuen uns jetzt schon, wenn es endlich losgeht. Das Gebäude mit 1000 Quadratmetern ist groß und der Bau brauchte seine Zeit", sagt Inhaber Daniel Oberländer.

Neu eröffnet wird das Fachgeschäft in St. Stefan im Lavanttal, im Grenzweg 11 (zwischen Karthalle und Spedition Traussnig). Auf 1000 Quadratmetern wird es dort künftig über 1000 Räder, Fahrradzubehör, Bekleidung und Fahrradteile zu kaufen geben. Fünf weitere Mitarbeiter werden im Fachgeschäft beschäftigt sein. Die offizielle Eröffnungsfeier wird am 4. März von 8 bis 12 Uhr stattfinden.

Der Neubau von Rad Oberländer befindet sich in St. Stefan - zwischen Karthalle und Spedition Traussnig © Privat

Daniel und Lisa Oberländer legen sich die Latte selbst sehr hoch, denn sie streben den Verkauf von 700 bis 1000 Fahrrädern pro Jahr an. "Ziel ist, jedem Kunden zum richtigen Rad zu verhelfen", meint Daniel Oberländer.

Familienbetrieb mit Tradition

Warum es einen Wechsel an der Spitze geben wird? "Für mich ist es an der Zeit, mich in den Ruhestand zu verabschieden. Da ich selbst weiß, wie viel man mit dem Laden um die Ohren hat und wir als Familie zusammenhelfen, wird das mit der Pension bei der Neueröffnung meines Sohnes nicht ganz funktionieren", schmunzelt Karl Oberländer.