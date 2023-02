Er galt als Naturheiler, der für seinen Behandlungen mit Heilwasser, Spaziergängen, Sonnenbädern und vegetarischer Kost bekannt war: Arnold Rikli, der in Bled in Slowenien 1854 eine Heilanstalt gründete. Verehrt wird er dort bis heute - zu seinen Ehren steht noch heute auf dem Gipfel des Hügels Straža ein Denkmal. Doch auch im Lavanttal hinterließ der Schweizer Färbereibesitzer, der genau vor 200 Jahren - also 1823 - geboren wurde, seine Spuren: 1891 erbaute Rikli das Anwesen "Villina Arnoldo", das sich im Süden von Wolfsberg zwischen Obi und Bartlbauer befindet. 1906 verstarb der "Sonnendoktor" im Alter von 83 Jahren und wurde am evangelischen Friedhof in Wolfsberg zur letzten Ruhe gebettet.