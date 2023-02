Mit dem neuen Schuljahr 2023/24 startet am Bundesschulcluster Wolfsberg, "HAK + HLW", die neue Schulform "Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung" (kurz: HLPS). "Die fünfjährige Ausbildung mit Matura vermittelt neben einer fundierten Allgemeinbildung fachliche Kompetenzen für die berufliche Tätigkeit in der Pflegefachassistenz oder einem Sozialbetreuungsberuf wie Altenarbeit, Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung oder Familienarbeit", berichtet der provisorische Schulcluster-Leiter Gerhard Veidl. Die Schüler müssen zudem einen praktischen Teil der Ausbildung in Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens absolvieren. Untergebracht sein werden die "HLPS"-Schüler in den Räumlichkeiten der HLW oder HAK.