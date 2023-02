"Einfach von allem ein bisschen weglassen"

Die in Preitenegg lebende Sopranistin Iva Schell hält sich in der Fastenzeit "bei allem ein bisschen zurück". Darunter fällt weniger Fleisch und Süßigkeiten zu essen sowie weniger Alkohol zu trinken. "Ganz schaffen werde ich es aber nicht", verrät die Mutter einer Tochter. Das Ziel der 44-Jährigen sei es, sich bis Ostern bewusster zu ernähren und die "Lebkuchen-Winter-Kilos zu verlieren". Damit bereite sie sich bereits auf den Sommer vor. Die Osterfeiertage seien in ihrem Beruf zumeist Arbeitstage. "Ich singe nämlich zumeist bei Messen oder Konzerten", erzählt Schell. Dennoch versuche sie gewisse Bräuche wie die Fleischweihe mitzuerleben. Zudem esse sie am Karfreitag kein Fleisch.