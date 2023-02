Das Lavanttaler Unternehmen PMS hat einen Großauftrag aus Deutschland an Land gezogen. Der weltweit tätige Anlagenbauer Primetals baut für Thyssenkrupp in Duisburg und hat an PMS die Montagearbeiten vergeben – ein Millionenauftrag. Es geht um eine sogenannte Strang-Gießanlage, die erneuert wird. "Wir freuen uns, dass wir Teil dieses großen Projektes sein dürfen", sagt PMS-Geschäftsführer Franz Grünwald. Thyssenkrupp modernisiert den Standort im Duisburger Stadtteil Bruckhausen, der dadurch auch energieeffizienter werden soll bzw. wird. Die Herausforderung: Trotz Umbau soll die Produktion bei Thyssenkrupp so kurz wie möglich unterbrochen werden, daher wird alles so gut wie möglich vorgefertigt, sagt PMS-Projektleiter Markus Leopold. Die Arbeiten haben bereits begonnen, parallel steht und funktioniert das alte Equipment noch. 2004 soll die Anlage laut Leopold fertig sein.