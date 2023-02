"Wir, Kinder in St. Andrä, haben gut lachen, weil wir haben einen neuen Kindergarten bekommen", brachte es eines der Kinder bei der Eröffnungsfeier auf den Punkt. Die nach knapp über einem Jahr fertiggestellte Kinderbetreuungseinrichtung in der Römerstraße im St. Andräer Stadtteil Burgstall wurde am 20. Februar offiziell eröffnet. "Die Grundidee des Konzeptes war es, nicht Gruppenräume, sondern Lebenswelten für die Kinder zu schaffen", strich Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) die Symbiose aus pädagogischen und architektonischen Ansprüchen hervor. Zur feierlichen Eröffnung konnte sie unter anderen auch Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner sowie Landesrat Daniel Fellner (alle SPÖ) begrüßen. Kaiser, der Bildungsreferent ist, verwies in seiner Rede darauf, dass jeder in ein Kind investierte Euro den zehn- bis 16-fachen Nutzen bringe.