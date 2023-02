Bei einem Faschingsumzug in Unterkärnten kam es zu einem ganz und gar nicht lustigen Zwischenfall: Am Sonntag gegen 15 Uhr stürzte eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg von einem Umzugswagen beim Faschingsumzug in St. Georgen im Lavanttal.

Dabei wurde sie unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert, berichtet die Polizei.