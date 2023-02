Großes Glück für eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg. Am Samstag lenkte sie gegen 9.56 Uhr ihr Auto auf der Abfahrt der Südautobahn (A 2) in Richtung St. Andrä. Plötzlich sah sie Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Sie stoppte den Wagen und noch bevor er in Flammen stand konnte sie den Innenraum verlassen.

18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä kamen an den Einsatzort und konnten das Feuer innerhalb kürzester Zeit löschen.

Die Lenkerin blieb laut Polizei unverletzt, der Sachschaden am Auto ist enorm.