In der Nacht auf Donnerstag gegen 00.20 Uhr brach in einem Ferienhaus in Prebl in der Gemeinde Wolfsberg ein Brand aus. Ausgelöst wurde das Feuer durch die Überhitzung elektrischer Bauteile eines Hauswasserwerkes. Die zehn Bewohner schlugen wegen der starken Rauchentwicklung Alarm und konnten sich in Sicherheit bringen. Der Brand konnte durch das rasche Eingreifen der Urlauber aus Bulgarien und der Freiwilligen Feuerwehr Prebl, mit einem Einsatzfahrzeug und zehn Einsatzkräften, gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.