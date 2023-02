Alles was süß ist, wird von Angelika Fasching (39) in ihrer Auftragskonditorei "Genuss-Momente" in Maria Rojach 11 selbst hergestellt. "Vom Keks, bis hin zu verschiedenen Torten, Cupcakes und Germgebäck. Wir machen alles. Es gibt keine Fertigprodukte, wir verwenden vorwiegend regionale Produkte", sagt die gelernte Hotel- und Gastgewerbeassistentin, die 2014 den Meisterkurs für Konditorinnen und Konditoren absolvierte und sich vor elf Jahren selbstständig machte.