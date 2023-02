Schnell die Holzskier geschultert und nach einem Fußmarsch die nächste Piste hinab. Als Schutz gegen die Kälte reichen Wollhandschuhe und Haube - so sah der Winterspaß zumindest in den späten 1960-er Jahren im Lavanttal aus. Rund zehn kleinere bis mittlere Skilifte waren in jener Zeit im ganzen Bezirk in Betrieb. Viel hat sich seitdem Zeit verändert. Bis heute zeugt ein metallischer Rest der Talstation am Rande des Reichenfelser Ortsgebietes von der sportlichen Vergangenheit der nördlichsten Gemeinde des Tales.