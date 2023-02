Vier junge kreative Köpfe aus dem Lavanttal, Oberkärnten und Lienz teilen nicht nur die Leidenschaft und das Talent für den Skisport, sondern auch jene für das Filmen und das Fotografieren. So entstand im Herbst 2019 die Idee für das Filmprojekt "Im Kreis". "Unser Leben dreht sich im Kreis und wir bewegen uns als Sportler gemeinsam mit den Jahreszeiten", erklärt der Lavanttaler Luca Tribondeau (26) die Namensgebung für die Ski- und Snowboarddokumentation. Für den früheren Profi-Ski-Freestyler, der einmal an den Olympischen Spielen und dreimal an Weltmeisterschaften teilnahm, ist dies sogar sein erster Film.