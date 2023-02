Nach dem Obmann-Wechsel musste der MSC Lavanttal auch einen neuen Hauptsponsor für die 45. Internationale Lavanttal Rallye finden. "Ich habe viele Gespräche geführt", sagt Obmann Helmut Klösch. Fündig wurde er bei "Lkw – Friends on the road" – eine Brancheninitiative der Wirtschaftkskammer und auch Mitveranstalter der Jännerrallye in Freistadt. Unterstützt wurde Klösch bei den Gesprächen von Ex-Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl. "Wir sind froh, dass wir nach wochenlanger Suche jemanden gefunden haben", sagt Klösch.

Es gebe viele Parallelen zwischen dem Rallyesport und der Güterbeförderung auf der Straße. "Der Lkw transportiert nicht nur, was wir täglich brauchen, sondern auch Emotionen. Der Lkw-Fahrer arbeitet für einen höchstmöglich ökologisch und wirtschaftlichen Betrieb seines Fahrzeuges und der Rallye-Fahrer arbeitet mit ebenso großer Perfektion an der schnellstmöglichen Sonderprüfungszeit", sagt Christian Spendel, Präsident von "Lkw – Friends on the road".

Unterstützt wird die Lavanttal Rallye auch von der Wolfsberger Firma Škoda Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler. "Lkw – Friends on the road Lavanttal Rallye powered by Škoda-Dohr" – so wird die diesjährige Rallye heißen, die am 14. und 15. April stattfinden wird. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren.