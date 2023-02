Antiquitätenhändler Mario Hämmerle, Experte bei "Bares für Rares", konnte sich an das Spiel noch erinnern: "Man könne das Stück als ersten Spielecomputer bezeichnen", meinte er in der österreichischen Version von "Bares für Rares" am 12. Februar um 20.15 Uhr auf ServusTV. Moderiert wird die TV-Sendung von Willi Gabalier, Bruder von Andreas Gabalier.

Mitgebracht haben "Galaxis Electronic" Elisabeth und Ralf Zimmermann, Fotografenehepaar aus dem Lavanttal. "Wir sind einigermaßen zufrieden. Unser erwartetes Mindestgebot wurde ein bisschen übertroffen", sagt Ralf Zimmermann.

Mit 100 Euro haben die "Forever digital"-Fotografen gerechnet. Am Ende wurde es ein bisschen mehr. Sie bekamen 150 Euro und gingen mit einem Lächeln nach Hause. "Das Spiel ist an den richtigen Mann gekommen", sind sich die beiden einig. Das Geld solle jedenfalls den eigenen Kindern zugutekommen, die das Spiel, das elektronische Schifferl versenken, auch gerne gespielt haben.