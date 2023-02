Am Faschingswochenende sind einige Narren im Lavanttal unterwegs. Los geht es am Samstag mit gleich sieben Umzügen.

Wolfsberg. Um 11.30 Uhr ziehen die Narren am Faschingssamstag, 18. Februar, vom Bleiweißparkplatz durch die Stadt. Die Teilnehmer sollten bereits um 10.45 Uhr beim Parkplatz eintreffen. Um 13 Uhr wird es eine Prämierung der schönsten Masken am Weiherplatz geben – "in Form von Gutscheinen", sagt Wilfried Truppe, Pressesprecher der Stadt Wolfsberg. "The Joker Rock & Roll" sorgen am Weiherplatz für Stimmung.

Ein Rückblick auf den Wolfsberger Faschingsumzug 2020:

Preitenegg. In Preitenegg wird am 18. Februar zum Faschingsumzug geladen. Gestartet wird um 9.59 Uhr bei der Volksschule.

St. Andrä. Ebenfalls am Faschingssamstag startet um 14 Uhr der Umzug in St. Andrä. Treffpunkt ist bei der Adeg-Zentrale. Die besten Masken und Wagen werden prämiert (1. Preis: 500 Euro, 2. Preis: 300 Euro, 3. Preis. 100 Euro). Im Anschluss wird zum Faschingsgschnas im St. Andräer Rathaussaal geladen.

Lavamünd. Der Umzug in Lavamünd startet am Samstag, 18. Februar, um 14 Uhr bei der Raiffeisenbank. Anschließend wird zum Faschings-Triathlon beim Rüsthaus geladen.

St. Margarethen. Ebenfalls am 18. Februar findet in St. Margarethen der Umzug statt – los geht der Spaß um 14.44 Uhr. Vom Sportplatz geht es in Richtung Gasthof Stoff. Anschließend wird bei Musik und einer Maskenprämierung weitergefeiert.

Der Bad St. Leonharder Faschingsumzug 2017:

Bad St. Leonhard. Der Faschingsumzug findet am 18. Februar am Hauptplatz in Bad St. Leonhard statt. Beginn ist um 15 Uhr. Wer sich zur Maskenprämierung angemeldet hat, den erwartet auch ein Preisgeld. Der erste Platz mit Wagen bekommt 300 Euro, ohne Wagen 150 Euro. Die Zweitplatzierten erwarten 200/100 Euro und der dritte Platz bekommt 100/50 Euro. Anschließend wird bei Musik in das Kulturheim geladen.

St. Michael. Am Faschingssonntag, 19. Februar, findet der Umzug der Vereinsgemeinschaft in St. Michael statt. Um 14 Uhr startet beim Rüsthaus der Feuerwehr St. Michael ein Maskenumzug zur Festhalle, wo einige Highlights auf die kleinen Faschingsnarren warten, darunter Hüpfburgen und ein Glückshafen. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Eintritt: freiwillige Spende.

St. Stefan. Am Rosenmontag, am 20. Februar, findet wieder der Faschingsumzug in St. Stefan statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Café 7, der Umzug selbst startet um 14.29 Uhr und geht bis zum Gasthaus Hofer. Dort werden anschließend bei Feierlaune die Masken prämiert.

Reichenfels. Der Umzug in Reichenfels startet am Faschingsdienstag um 9 Uhr. Treffpunkt ist bei der Volksschule/Kindergarten, von wo aus die Narren durch den Ort ziehen. Musikalisch umrahmt wird das Narrentreiben vom Musikverein Reichenfels.

Schiefling. Der Faschingsumzug am 21. Februar startet um 14 Uhr im Ortszentrum von Schiefling. Anschließend wird zum Remmi-Demmi ins Gasthaus Simmerlwirt geladen. Auch eine große Kindertombola wird es geben.

Ettendorf. Der Umzug findet am Faschingsdienstag ab 14 Uhr statt. Treffpunkt für Ettendorfer Narren wird im Bereich der Raika-Siedlung sein.

Das Faschingstreiben 2019 in Frantschach-St. Gertraud:



Frantschach-St. Gertraud. Am 21. Februar startet um 15 Uhr das närrische Treiben in Frantschach. Start ist beim Prössinggraben (Altersheim), danach geht es zum Dorfplatz, wo es Musik und Ausschank gibt.