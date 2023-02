Die Gemeinde St. Georgen tauscht ein 1919 Quadratmeter großes Grundstück im Ortszentrum plus einen 591 Quadratmeter großen Parkplatz in Legerbuch gegen einen 12.924 Quadratmeter großen Acker am nördlichen Ortsrand von St. Georgen. Das Brisante an diesem Beschluss des Gemeinderates ist die Tatsache, dass sich auf dem Grundstück im Ortszentrum derzeit die Festhalle befindet, welche seit etwa 50 Jahren für Veranstaltungen genutzt wird. Im Vorfeld gab es dazu viele Diskussionen, bei der Gemeinderatssitzung waren sich jedoch alle Fraktionen einig, dass die Vorteile dieses Tausches überwiegen.