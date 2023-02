Viele Bauten erinnern im Lavanttal heute noch an das Handwerk von Franz Reiter, der am 3. Februar im 96. Lebensjahr im Kreise seiner Liebsten zu Hause in Wolfsberg friedlich eingeschlafen ist. Durch seinen Vater, der Betriebsleiter der Draulandsäge in Spittal gewesen ist, kam Reiter ins Lavanttal. Seine Karriere als Zimmermeister begann 1955 im Keller eines Mietshauses. Am Wolfsberger Lienhartgelände, wo heute das Kuss ist, mietete sich Reiter damals ein Gebäude an und lernte dadurch den Tischlermeister Florian Steiner kennen, mit dem er gemeinsam die Firma Reiter und Steiner im Süden von Wolfsberg in den 1960er-Jahren gründete.