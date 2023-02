In wenigen Tagen wird der Wolfsberger Pierre Fritzl (39) sein eigenes Café eröffnen. Der gelernte Koch hat seinen Job als Küchenchef im Gesundheitsresort in Bad Weißenbach nach vielen Jahren an den Nagel gehängt, um sich seinen Traum von der Selbstständigkeit zu erfüllen. Am Faschingssamstag, am 18. Februar, wird er als neuer Pächter das Parkcafé im Wolfsberger Stadtpark eröffnen. Los geht's um 8 Uhr. Bei DJ-Musik wird am Eröffnungstag "Open end" gefeiert.

Die Öffnungszeiten

Danach hat das Parkcafé täglich geöffnet – montags bis freitags ab 8 Uhr, samstags, sonntags und feiertags ab 9 Uhr. Sperrstunde gemacht wird an Freitagen und Samstagen um 2 Uhr früh, unter der Woche um Mitternacht. Das Parkcafé soll vorerst bleiben, wie es ist. Nur nicht die Speisekarte: Künftig wird es im Café Ciabattabrote, Kuchen und Cupcakes geben. Fritzl, der auch Obmann-Stellvertreter des WAC-Fanclubs "Wolfsfront" ist, hat zwei langjährige Mitarbeiterinnen übernommen. Auch die Livemusik in den Sommermonaten will er beibehalten, mit der er "jüngeres Publikum" als bisher ansprechen will.

Zu einem Pächterwechsel kam es deshalb, weil Gastwirtin Claudia Rupacher nach 21 Jahren als Pächterin vorzeitig ihren Pachtvertrag aufgelöst hat. Sie hat das Café Ende Oktober 2022 geschlossen.