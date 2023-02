Die Wurzeln von Christian Bachhiesl liegen im Lavanttal. Obwohl sein bisheriger Lebensweg hauptsächlich durch die Steiermark führte, kehrt der Jurist und Historiker "mit großer Freude", wie er betont, jetzt zu seinen Ursprüngen zurück. Am 20. Februar wird der bald 52-Jährige die Leitung des Museums im Lavanthaus in Wolfsberg übernehmen. "Am 25. Februar habe ich Geburtstag. Da finde ich es schön, das neue Lebensjahr mit einer neuen Aufgabe zu beginnen", sagt er.