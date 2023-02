Kärntens aufstrebende ÖSV-Abfahrtshoffnung Felix Hacker setzt zum nächsten sportlichen Sprung an. Der 23-jährige Athlet vom Askö St. Veit/Klippitztörl mischt derzeit im Ski-Europacup vorne mit, liegt in der EC-Gesamtwertung auf Rang fünf. "Es sind heuer noch sechs Europacup-Rennen ausständig, ich werde mein Bestes geben, um den Sprung ins Abfahrtsweltcupteam zu schaffen", setzt sich Felix Hacker sein erklärtes Ziel.

Peter Prasser, Chef von Sonnenkraft, Dajana Scherr, Marketing Sonnenkraft, Felix Hacker und Michael Kummerer, MJK Sportmarketing und Manager von Felix Hacker © Gert Köstinger

Unterstützt wird Hacker dabei von der Sonnenkraft GmbH in St. Veit, Österreichs Marktführer in Sachen "zukunftstauglicher Solarlösungen und Photovoltaik-Kompetenz als Systemanbieter für Wärme, Wasser und Strom". Die Sonnenkraft GmbH ist seit 2020 Kopfsponsor von Felix Hacker: "Uns ist es ein großes Anliegen, junge Talente zu fördern und einen Beitrag für die Entwicklung und Unterstützung der Karriere zu leisten. Mit Felix haben wir einen Athleten, mit dem wir viele gemeinsame Attribute teilen: Respekt, Mut, Nachhaltigkeit und Partnerschaft sind Teil unserer Unternehmenskultur, und genau das verbindet uns auch mit Felix", sagt Sonnenkraft-Geschäftsführer Peter Prasser. "Nach den aktuellen Weltcup-Einsätzen und Europacup-Erfolgen geht die Planung voll Richtung Saison 2023/2024, um ein endgültiges Weltcup-Ticket zu ergattern", sagt Hackers Manager Michael Kummerer von MJK Sportmarketing.

Kraft der Sonne

Mit der "Zusatzkraft der Sonne" möchte Felix Hacker ganz nach oben kommen, die Erfolgsgeschichte der Kärntner Abfahrtsolympiasieger Franz Klammer, Fritz Strobl und Matthias Mayer fortsetzen: "Weltcupsiege, die Heim-WM 2025 in Saalbach und natürlich eine Abfahrtsgoldmedaille haben in meinen Zukunftsvisionen einen fixen Platz", sagt Hacker. Er fährt seit seinem dritten Lebensjahr Ski, in dieser Weltcupsaison ließ er bei den Weltcup-Klassikern in Gröden, Bormio und Kitzbühel – zumindest bei den Trainingsläufen – aufhorchen.