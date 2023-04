Nachdem der erste Megaflohmarkt in Wolfsberg gut angenommen wurde, plant der Steirer Michael Kirchmeier bereits die zweite Auflage. "Wir hatten an den zwei Tagen rund 350 Aussteller und um die 3000 Besucher", bilanziert Kirchmeier, der auch beispielsweise in der Steiermark oder im Burgenland riesige Flohmärkte organisiert.

Stattfinden soll der Megaflohmarkt am 6. und 7. Mai am Kleinedlinger Marktgelände. Dieser soll wie der erste mit ähnlich vielen Ausstellern über die Bühne gehen. Angeboten werden kann alles: Antiquitäten, Briefmarken, Kleidung oder Möbel. "Alles, was das Trödlerherz begehrt", sagt Kirchmeier. Über 200 Anmeldungen sind schon eingetrudelt. "Bis zwei Tage vor dem Markt kann man sich anmelden. 500 Aussteller sind schon möglich", sagt Kirchmeier.

Für eine Tischlänge von drei Metern werden von Ausstellern zwölf Euro pro Tag verlangt. Für jeden weiteren Meter sind vier Euro zu zahlen. Aussteller könnten auch nur an einem Tag teilnehmen. Einlass für Aussteller ist ab 4 Uhr bis 6.30 Uhr früh. Besucher können ab 6 Uhr die zwei Hektar große Ausstellungsfläche betreten. Sie zahlen drei Euro Eintritt, ein Getränk ist inkludiert. Für Kinder bis 14 Jahre, Studenten, Bundesheerler und Menschen mit Behindertenausweis ist der Eintritt frei.

