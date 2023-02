16 verschiedene Gerichte stehen auf der Speisekarte von Manfred Sternad, der einen Imbissstand in der Zieglerstraße 12 in Wolfsberg in der Nähe der Uniwash-Autowaschanlagen an der Südtangente führt. Vor vier Jahren investierte der Kühnsdorfer rund 60.000 Euro in "seinen Imbisstraum" und zog dafür auch ins Lavanttal. "Seit dem vorigen Jahr bin ich auf Märkten unterwegs. Ich finde leider kein Personal, weshalb ich den Imbissstand verkaufen möchte", sagt Sternad, der "Mannis-Imbisstreff" zeitweise noch aufsperrt.

Der gelernte Dachdecker und Spengler arbeitete zuletzt 20 Jahre lang in der Gastronomie. Die Lage des Imbissstandes sei sehr gut. "Er liegt inmitten eines Industriegebietes, direkt an der Hauptstraße und an einem Radweg. In der Mittagszeit ist hier sehr viel los", sagt Sternad. Der Imbissstand ist ein Verkaufsanhänger mit ausgestatteter Küche. "Das Vorzelt bietet Platz für zwölf Personen", sagt Sternad. Zusätzlich gebe es noch Stehtische. "Ich habe viele Stammkunden, die weiterhin kommen würden", meint Sternad. 25.000 Euro werden verlangt, monatlich muss eine Miete für den Standplatz bezahlt werden. "Aktuell zahle ich 300 Euro", sagt Sternad. Interessenten können sich unter 0664/918 89 25 melden.