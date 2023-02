Schon die erste Auflage der Lavanttaler Baby- und Kinderbörse war ein voller Erfolg. "Deshalb haben wir uns entschieden, diese fortzusetzen", verrät Nadja Schatz. Die St. Veiterin lebt seit 15 Jahren in Wolfsberg und hat sich mit den Unternehmen "Nadjas Schatzkiste" und "NadelZeit" selbstständig gemacht. Sie selbst lege Wert auf Nachhaltigkeit und organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem Mann Christian und dem Pärchen Lesly Klancnik und Manuel Jandl.

20 von insgesamt 60 Standtischen sind schon vergeben. "Die Nachfrage ist groß", weiß Schatz. Vor allem jetzt, wo alles teurer wird, sei diese Veranstaltung wichtig. "Es muss nicht immer alles neu sein", sagt Schatz.

Neuer Standort

Aus Kostengründen werde die Baby- und Kinderbörse nicht mehr in der Festhalle in St. Michael abgehalten. "Wir siedeln zum Kuss in Wolfsberg", verrät Schatz. Stattfinden wird die zweite Auflage am 1. und 2. April 2023 von 8 bis 16 Uhr. Ein Standplatz kann unter 0660/372 3769 gesichert werden. Privatpersonen zahlen 25 Euro pro Tag und Tisch, Gewerbliche 50 Euro. "Die Standgebühren fließen in die Miete, in die Werbung und die Kinderunterhaltung", sagt Schatz.

Fotos von der ersten Auflage