Donnerstagvormittag war ein 76-jähriger Altbauer in einer Waldparzelle in St. Andrä im Lavanttal mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 11 Uhr zog der Mann mit einer Seilwinde einen Baumstamm in Richtung Traktor. Plötzlich verkeilte sich der Stamm an einem anderen Baum. Der hintere Teil des Baumstammes schnellte in der Folge seitlich weg und traf den Altbauern an den Beinen.

Trotz der schweren Verletzungen war der 76-Jährige noch in der Lage, mit dem Handy seine Angehörigen anzurufen. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.