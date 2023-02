Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte nach einem schweren Lkw-Unfall auf der Südautobahn im Packabschnitt, der sich am Donnerstag, dem 2. Februar 2023, gegen 9.45 Uhr auf Höhe der Schwarzbachbrücke in Preitenegg in Fahrtrichtung Klagenfurt ereignete. Wie die Autobahnpolizei Wolfsburg berichtet, hatte der Kraftfahrer aus Weißrussland versucht, auf der schneebedeckten Fahrbahn einen Pkw, der von einer 72-jährigen Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gelenkt wurde, zu überholen.