Der "Benetton"-Store am Weiher in Wolfsberg wird geschlossen. "Das Geschäft rentiert sich leider nicht mehr. Seit der Pandemie bestellen die Kunden immer mehr online, was wir deutlich bei unseren Verkaufszahlen gemerkt haben", erklärt Geschäftsführerin Silvana Viktoria Leeb, die seit 2014 italienische Mode von "Benetton" anbietet. Anfangs am Rossmarkt in Wolfsberg eröffnet, 2018 wurde in größere Räumlichkeiten am Weiher gesiedelt.

Der Winterschlussverkauf mit 50 Prozent auf das Sortiment läuft bereits, am 3. und 4. Februar folgt ein Räumungsverkauf mit bis zu 70 Prozent auf die "Benetton"-Mode für Damen, Kinder und Babys. "Es wird alles zu Flohmarktpreisen abverkauft", sagt Leeb, die diese Woche noch von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat, am letzten Verkaufstag am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Bis dahin können noch Gutscheine eingelöst werden. Von der Schließung sind zwei Mitarbeiterinnen betroffen.

Gerüchten zufolge soll es aber auch künftig "Benetton"-Mode in Wolfsberg geben – mit einem anderen Partner und an einem anderen Standort. Eine Bestätigung seitens der "Benetton"-Group ist noch ausständig.