Die Kärntnerin und ehemalige ÖVP-Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (44) bekleidet nun eine neue Funktion bei der Unternehmensgruppe rund um Christian Baha (54). Seit September des Vorjahres ist Köstinger Geschäftsführerin des Finanzdienstleisters Mountain-View Data. Ab 1. April ist sie dann "strategische Beraterin" der Baha-Gruppe. Ein "Aufstieg" oder ein "Ausstieg"? Darüber darf gerätselt werden. Die Geschäftsführung von Mountain-View Data jedenfalls legt die gebürtige Wolfsbergerin zurück.

Das Unternehmen wird dann von den bisherigen Co-Geschäftsführern geleitet. Mountain-View Data ist laut eigener Auskunft einer der größten Anbieter von tagesaktuellen Finanzdaten mit Sitz im Kärntner Diex. Demnach analysiert das Unternehmen die Entwicklung von 60.000 Investmentfonds.

Christian Baha 2013 bei den Salzburger Festspielen mit seiner Frau, Steffi Graf © APA/FRANZ NEUMAYR

Zu den großen Kunden gehören Banken, Versicherungskonzerne, Pensionsfonds, staatliche Einrichtungen, Fondsgesellschaften sowie Stiftungen in Europa und den USA. Das Rating-Service von Mountain-View Data erstellt Bewertungen von Fonds, Unternehmen und Ländern unter den Aspekten Werterhalt, Performance und Risiko. Mountain-View Data wurde im Jahr 1994 gegründet und beschäftigt laut eigener Auskunft 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kärnten und in Wien. Baha selbst lebt in Monaco und hat laut Wikipedia weitere Wohnsitze in New York City, Los Angeles und in Costa Rica.