Seit Februar ist die Teststraße der Barbara Apotheke nahe dem Friedhof in Wolfsberg geschlossen. Begründetet wird das Aus mit der mangelnden Frequenz der Teststraße und der damit verbundenen Praktikabilität. Testen kann man sich jedoch weiterhin: Ab 1. Februar wird in der Barbara Apotheke in einer "eigenen Spur" und ohne Wartezeit getestet.

Die Abstriche können Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr durchgeführt werden. Die Anmeldung für die Tests erfolgt wie bisher online über "Österreich testet" oder direkt in der Apotheke. Eine Ameldung kann jedoch auch telefonisch unter der Nummer 04352/ 42 62 erfolgen.