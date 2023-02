Eigentlich ist sie gelernte Friseurin, letztlich hat sie sich nun aber für eine andere Berufslaufbahn entschieden: Theresa Guntschnig (20) aus St. Paul. Sie tritt in die Fußstapfen von Lydia Macher aus Klagenfurt, die jahrzehntelang ihre Nudelspezialitäten im ganzen Land verkauft hat. "Lydia Macher ist seit 1. Jänner in Pension und nachdem es ihr wichtig war, dass es die Nudelspezialitäten weiterhin gibt, hat sie mich gefragt, ob ich das übernehmen will", erzählt die 20-jährige Lavanttalerin. Und so hat sich Theresa Guntschnig die Produktion in Klagenfurt angesehen – und war von der Idee sofort angetan.

Küche in der Vermarktungshalle

Mit Lydia Machers Rezepten für verschiedenste Nudeln – von Kletzennudeln über Kärntner Nudeln bis hin zu Knoblauch- und Spinatnudeln – hat Theresa Guntschnig jetzt ihre "Resifaktur" eröffnet. "Ich habe vor Kurzem mit der Nudelproduktion gestartet", verrät die 20-Jährige, die sich selbst als "waschechte Kärntner Nudel" bezeichnet. Produziert wird in der Vermarktungshalle der Lavanttaler Vermarktungsgemeinschaft neben dem Euco-Center in Wolfsberg. "In einem kleinen Nebenraum habe ich mir eine Küche eingerichtet", sagt Guntschnig, die mit den Nudelspezialitäten von Lydia Macher quasi aufgewachsen ist. Immerhin hat ihr Papa Valentin Theuermann vulgo Gönitzermoahr mehr als 15 Jahre lang an seinem Direktvermarktungsstand in der Vermarktungshalle in Wolfsberg diese Nudeln mitverkauft.

Die Nudel-Variationen (10 Stück Kärntner Nudeln kosten beispielsweise 9 Euro) der "Resifaktur" gibt es ab sofort beim Bauernmarkt in der Vermarktungshalle (donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr) sowie auf Vorbestellung unter 0664/502 27 25. Die junge St. Paulerin beliefert aber auch Gastronomiebetriebe in ganz Kärnten, in Salzburg sowie in Oberösterreich.