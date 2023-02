"Meine Laufbahn bei einem deutschen Automobilhersteller hat mich und meine Familie zu Alltagsnomaden werden lassen", erklärt Volker Schulze-Permentier, der nun als Stationsleiter der österreichischen Niederlassung der Wohnwagen-Vermietung "Hannes Camper" tätig sein wird. Auch einige Jahre hat Schulze-Permentier in China gelebt. "Zurück in Europa wurde die Sehnsucht nach individuellem Reisen und Leben so groß, dass wir auf den Luxbacherhof in St. Stefan zogen", erklärt der 56-Jährige.