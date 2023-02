Ein Mal pro Jahr verwandelt sich das Foyer im Einkaufszentrum in Wolfsberg in einen Flohmarkt: Am 11. Februar wird wieder zum Kinderflohmarkt geladen – und zwar von 10 bis 17 Uhr. Den Standplatz stellt das Tenorio den privaten Verkäufern kostenlos zur Verfügung. Anmelden kann man sich ab sofort unter 0664/84 58 368.

Während es in der Vergangenheit Einschränkungen beim Flohmarkt-Sortiment gab und man quasi "nur" Spielzeug, Bücher & Co. verkaufen durfte, dürfen diesmal auch Kinderbekleidung, Ski(-bekleidung) und Kinderschuhe angeboten werden. Nicht verkauft werden darf beispielsweise Kleidung für Erwachsene, auch der gewerbliche Verkauf ist untersagt.