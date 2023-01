"Mit dieser Wahl zeigen wir, dass wir nicht nur 'bad news', sondern auch 'good news' verbreiten, indem wir Menschen vor den Vorhang holen, die Besonderes geleistet haben", sagte Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, zur Eröffnung der Unterkärntner "Köpfe des Jahres"-Gala, die am Montagabend in der Carinthischen Musikakademie Ossiach über die Bühne ging. Martina Klementin führte durch den Abend, bei dem eingangs auch Landesrat Daniel Fellner seine Grußworte überbrachte. Ebenso richtete Jasmin Gaggl, Leiterin des Regionalverkaufs Kärnten und Osttirol bei der Kleinen Zeitung, ihre Worte an das Publikum.

Groß war die Spannung, nicht nur unter den zahlreichen Ehrengästen, sondern besonders unter den Nominierten, ehe das Geheimnis um die Sieger schließlich gelüftet wurde. In einer spannenden Abstimmungsphase, die Ende Dezember geendet hatte, konnten sich schließlich durchsetzen: Die im Siegerinterview sehr selbstbewusste und große Ziele verfolgende SK-Sturm-Graz-Kickerin Leonie Tragl (Junge Talente) aus Maria Rojach, die ehrgeizige Läuferin Elisabeth Starz (Sport) aus Eberndorf, der seit dem Vorjahr neue Präsident des Roten Kreuzes in Kärnten, Martin Pirz (Starke Persönlichkeiten) aus Eberndorf, die kreative Landwirtin Margit Holzer (Unternehmergeist) aus St. Paul und die – ebenfalls seit dem Vorjahr – neue Geschäftsführerin des "Kunst Haus Wien", Gerlinde Riedl (Kultur), eine gebürtige Preiteneggerin.

Sonderpreis für das Lebenswerk

Eine besondere Kategorie im Rahmen der Wahl der "Köpfe des Jahres" ist jene des "Lebenswerkes". Dieser Sonderpreis wurde heuer dem Industriellen und Kunstsammler Herbert Liaunig zuteil, der Gründer des renommierten Privatmuseums Liaunig in Neuhaus/Suha ist. Die bildende Künstlerin, Architektin und Präsidentin des Künstlerhauses in Wien, Tanja Prušnik, hielt eine mit vielen Anekdoten gespickte Laudatio auf den Gewinner, der seinen Preis krankheitsbedingt nicht persönlich entgegennehmen konnte. In Vertretung bekam der Neuhauser Bürgermeister Patrick Skubel die Auszeichnung aus den Händen von Uwe Sommersguter, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, überreicht.

Viele Gratulanten

Applaus für die ausgezeichneten Leistungen der Gewinner gab es nicht nur von den Sponsorenvertretern – Nika Basic (Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Kärnten), Bianca Quendler-Blankenhagen (Stakeholder-Management Kelag), Kurt Tschemernjak (Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung), Robert Gojkovic (Volksbank, Leiter Vertriebsregion) und Erwin Berger (Mountain Resort Feuerberg) –, sondern auch von den zahlreichen Ehrengästen, darunter der Präsident des Kärntner Zivilschutzverbands, Rudolf Schober, der Landtagsabgeordnete Stefan Sandrieser, die St. Andräer Bürgermeisterin Maria Knauder, Völkermarkts Alt-Bürgermeister und VST-Präsident Valentin Blaschitz, der Neuhauser Alt-Bürgermeister und Geopark Karawanken-Präsident Gerhard Visotschnig, Hotelier Bernd Hinteregger, Ramona Steiner und Simone McPhee von der Jungen Wirtschaft Völkermarkt sowie der Planungschef und Ressortleiter der Regionalredaktion Kärnten der Kleinen Zeitung, Christian Zechner.