Ein 34 Jahre alter Kraftfahrer aus dem Bezirk Wolfsberg kam am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr mit einem Holztransport-Lkw auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Neuhaus mit der Hinterachse ins Bankett. Dadurch gab der Untergrund des Banketts nach, weshalb der Lkw in den dortigen steil abfallenden Wald stürzte.

Das Fahrzeug wurde schließlich von Fichtenbäumen aufgehalten und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein nachfolgender Kraftfahrer barg den Verunfallten aus der Fahrerkabine und verständigte die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker wurde schließlich von der Rettung mit leichten Verletzungen in das LKH Wolfsberg gebracht. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Neuhaus und Bach mit rund 15 Einsatzkräften.