In Lading, rund zehn Kilometer von Wolfsberg entfernt, rattert und knattert es auf rund 980 Metern Seehöhe. Der Grund? Der private Pendl-Schlepplift mit einer Länge von rund 200 Metern der Familie Tatschl vulgo Trinkl startete wieder in die Saison. "Dieser war lange außer Betrieb. Nun haben wir ihn für unsere Kinder wieder Instand gesetzt", berichtet Josef Tatschl, Besitzer des Liftes, und führt weiter aus: "Bereits in den 1980er-Jahren hat ihn mein Vater gekauft."