Stammzellenspender sind oft das letzte Mittel, um das Leben eines Leukämie-Patienten zu retten. Aktuell haben sich beim gemeinnützigen Verein "Geben für Leben" 146.963 Menschen typisieren lassen. 394 Spender konnten dadurch gefunden werden, 95 waren es im Jahr 2022.

Am 20. Jänner dieses Jahres ließen sich 38 Personen in der Raiffeisenbank in Eberndorf registrieren. Im Oktober des letzten Jahres wurden 41 Wangenabstriche in Völkermarkt abgenommen, 310 Euro an Spenden für den Helferverein kamen zusammen.

Suche für Familienvater

In Wolfsberg sucht ein dreifacher Familienvater dringend einen Stammzellenspender. Um die Chance des 35-Jährigen zu erhöhen, organisiert der Verein "Geben für Leben" einige Typisierungsaktionen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg.

Eine Typisierung – es ist ein Wangenabstrich notwendig – ist von körperlich gesunden Menschen zwischen 17 bis 45 Jahren möglich. Der Wangenabstrich kann auch ganz einfach von zu Hause aus gemacht werden. Eine Registrierung kann Leben retten – vielleicht auch jenes des Wolfsberger Familienvaters.