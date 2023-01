Ein selbst gemachtes Video verhalf Reinhard Stückler (49) aus St. Margarethen im Lavanttal zum Bio-Fuchs. Der österreichweite Innovationspreis wurde heuer zum 14. Mal vergeben. Für Stückler ist es eine Anerkennung für sein Lebenswerk, unter all den Einreichungen zum klimafreundlichsten Biobauernhof in Österreich gewählt worden zu sein - und nicht für seine Drehqualitäten. "Das im Selfie-Modus gedrehte Video war nicht sehr professionell. Es hat aber anscheinend vielen zugesagt", sagt der Grüne-Gemeinderat, dem schon in jungen Jahren der Klimawandel sehr wichtig war, was auch Thema des diesjährigen Innovationspreises gewesen ist.

Stückler gelingt es auf seinem Bio-Milchviehbetrieb, mehr Kohlenstoffdioxid zu binden als zu verursachen. So sorgen etwa Solaranlagen auf dem Stallgebäude als auch auf dem Wohnhaus für umwelt- und klimafreundliche Energieversorgung. Eine Dachabsaugung, bei der von der Sonne gewärmte Luft angesaugt wird, sorgt für die Heutrocknung durch optimale Belüftung. Es werden auch eine Akku-Motorsäge und Pfand-Gläser im Bereich der Direktvermarktung verwendet. "Wir schauen tagtäglich, wie wir uns verbessern können. Natürlich muss es wirtschaftlich sinnvoll sein", sagt Stückler, der den Biohof Deixler von seinen Eltern übernommen hat.

Mit seiner Frau Birgit (51) hat er vier gemeinsame Kinder - zwei Töchter (16 und 12 Jahre) sowie zwei Söhne (14 und 10 Jahre). Die Älteste macht gerade eine Tischlerlehre. Alle anderen gehen noch zur Schule. "Es ist schon geplant, dass eines unserer Kinder den Hof einmal übernimmt - wenn sie es möchten. Der Kleinste zeigt bis jetzt am meisten Interesse", sagt Stückler.

Initiator des Innovationspreises ist Bio Austria. Zum Mitmachen aufgerufen waren alle Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs. Eine Jury wählte aus den zahlreichen Einreichungen aus jeder Kategorie zwei Sieger aus. Diese schafften den Sprung ins Online-Voting, wo die Reihung der Projekte erfolgte.